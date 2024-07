Zabójca Christiny Grimmie został zidentyfikowany! W sobotę obiegła świat informacja o tragicznej śmierci 22-letniej wokalistki znanej z programu "The Voice"! Dziewczyna została zastrzelona po koncercie, kiedy rozdawała autografy. Brat Christiny Grimmie złapał napastnika, ale ten popełnił samobójstwo. Teraz osoba, która strzelała do artystki, została zidentyfikowana. Amerykańskie media podają, że mężczyzna nazywał się Kevin James Loibl i miał 27 lat. Sprawca pochodzi z Saint Petersburga z Florydy.

Władze przypuszczają, że Kevin James Loibl przybył z Florydy do Orlando specjalnie po to, aby dokonać ataku. Przy sobie miał dwa naładowane pistolety, zapasową amunicję i nóż myśliwski. Szef komisariatu policji w Orlando John Mina przyznał w mediach, że Loibl nigdy nie był karany i raczej nie znał się z ofiarą. Mógł być za to jej psychofanem.

To spekulacje, ale wszystko na to wskazuje. Sądzimy, że on przybył tutaj celowo, by dokonać tego przestępstwa - podsumował Mina.

