1 z 7

Dziś pod najbardziej znanym adresem Wielkiej Brytanii - 10 Downing Street zmienił się główny lokator. Premiera Camerona z żoną i uroczymi dziećmi zastąpiła pani Premier - Theresa May. Zmiana ważna - bo to ona będzie musiała przeprowadzić po ostatnim referendum skomplikowaną operację wyprowadzenia swojego kraju z Unii Europejskiej. Ale też z innego powodu. Na Downing Street już dawno nie rządziła kobieta. Niech więc nie dziwi, że w ostatnich dniach na google coraz częściej wyszukiwane hasła to buty Theresy May, czy styl pani Premier.

A sama Premier Theresa May in ukrywa, że ceni sobie dobry styl. A jej ulubioną częścią garderoby są eleganckie buty, najczęściej na obcasie.