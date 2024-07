1 z 7

Michał Pazdan bohaterem meczu Polska-Niemcy na Euro 2016! W czwartek we Francji zremisowaliśmy dzięki wspaniałej grze naszej reprezentacji. Wielkie podziękowania i ukłony należą się naszemu obrońcy, Michałowi Pazdanowi, któremu Leo Beenhakeer, kilka lat temu, nadał pseudonim „Pirania”. Według ekspertów Pazdan zagrał wczoraj wyśmienicie - na obronie był nie do przejścia, a według niektórych grał jak pit bull. Przyjrzyjmy mu się bliżej!

Kim jest Michał Pazdan - bohater meczu Polska-Niemcy?!

Michał Pazdan urodził się 21 września 1987 w Krakowie. Swoją karierę zaczynał w klubie Hutnik Kraków. Wraz z rozpoczęciem sezony 2007/2008 przeniósł się do Górnika Zabrze. Już w 2007, w wieku 20 lat, zadebiutował w Ekstraklasie. 21 maja 2012 związał się z Jagiellonią Białystok, a od 2015 roku gra w Legii Warszawa na pozycji obrońcy. W sezonie 2015/2016 zdobył mistrzostwo i Puchar Polski.

Kariera reprezentacyjna Michała Pazdana

W kadrze zadebiutował w 2007 roku (w meczu towarzyskim z Bośnią i Hercegowiną, przebywając na boisku przez 68 minut). W 2008 roli Leo Beenhakker powołał go na Euro 2008.

Teraz, 12 maja 2016 został powołany przez Adama Nawałkę do szerokiej kadry na Euro 2016 we Francji. Jak widać, była to doskonała decyzja. Kibice są nim zachwyceni:

Gra wyszła Ci przezaj... My, wszyscy (Polacy), dziękujemy Ci za kawał cholernie dobrej roboty na boisku :) Oby więcej takich meczy! - pisze jeden z internautów. Michał przyznam, że nie byłem zbyt zadowolony gdy wyszedłeś w wyjściowej jedenastce. Pokazałeś mi i wszystkim, że zasługujesz na pierwszy skład - dodaje kolejny. Dzięki za genialny występ i przepraszam za to, że nie wierzyłem w Ciebie - zachwala następny.

Michał Pazdan prywatnie

Wszyscy zastanawiają się pewnie, jak wygląda żona i synek Michała Pazdana. Wystarczy spojrzeć na profil Michała na Facebooku. Jakiś czas temu nasz 29-letni obrońca podzielił się uroczym zdjęciem z żoną Dominiką i synkiem Marcelem. Dominika była obecna na zgrupowaniu kadry w Juracie kilka tygodni temu. Wzięła wówczas udział w ćwiczeniach z Anną Lewandowską!:

Integracja przebiega pomyślnie. Trening z Anią wypalił, dziewczyny są w porządku. Myślę, że Niemcy mogą nam zazdrościć przynajmniej tych drugich połówek - mówiła w wywiadzie.

Na swoim profilu piłkarz najczęściej umieszcza zdjęcia z boiska, szatni czy zgrupowań. Zobaczcie mnóstwo fot Michała Pazdana. O nim na pewno będzie głośno!

