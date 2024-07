Co za emocje! Po 36 latach znów możemy cieszyć się z awansu do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej! Czekaliśmy na to tak długo i o mały włos marzenia polskich kibiców i reprezentacji polski znów nie spełniłyby się. Na szczęście w naszej bramce był Wojtek Szczęsny, a fani nie mają wątpliwości - bez niego tego awansu by nie było. W sieci wzruszeni fani zostawili polskiemu bramkarzowi mnóstwo ciepłych słów.

Polska awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze! Wojciech Szczęsny bohaterem

Dzisiejszy mecz Polski z Argentyną to był prawdziwy rollercoaster emocji. Nie udało nam się go wygrać i o naszym wyjściu z grupy decydowała sytuacja po meczu reprezentacji Meksyku z Arabią Saudyjską. Ostatecznie wszystko ułożyło się po naszej myśli i dalej jesteśmy w grze. Fani piłki nożnej jednak są pewni - to w głównej mierze fantastyczne obrony Wojciecha Szczęsnego pomogły nam awansować! Inaczej nawet wynik meczu Meksyk - Arabia Saudyjska mógłby nam w niczym nie pomóc...

Przypomnijmy, że polski bramkarz ma na swoim koncie już fantastyczną obronę rzutu karnego w meczu z Arabią Saudyjską, a dziś dorzucił do tego genialną obronę rzutu karnego, który wykonywał sam Lionel Messi!

ANDREJ ISAKOVIC/AFP/East News

Fani nie ukrywają wzruszenia i wdzięczności za to, czego w ostatnich meczach dokonał Wojciech Szczęsny!

- Panie Wojciechu ! Respekt ! ❤️ Mistrz !!! - Bohater narodowy. Jak dobrze, że jesteś - Wojtek jesteś mistrzem.???????????????????? -???????????? brawo Wojtek ???????????? - Moim zdaniem Wojtek Szczęsny po wyjściu z samolotu zostanie koronowany ???????????? - piszą fani.

Aijaz Rahi/Associated Press/East News

Wojciech Szczęsny tuż po meczu w rozmowie z mediami zadedykował swój dzisiejszy obroniony rzut karny swojej rodzinie oraz ukochanej żonie i synkowi. Tutaj możecie zobaczyć, jak Marina kibicowała swojemu ukochanemu!

Gratulujemy Wojciechowi Szczęsnemu i reprezentacji Polski! Życzymy dalszych sukcesów na Mundialu w Katarze!