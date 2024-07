Maciej Szczepanik jest gitarzystą grupy Pectus. Łączy ich więc miłość zarówno do siebie, jak i do muzyki! ;). Początki ich związku nie były jednak łatwe, bo plotkowano o romansie Dominiki z założycielem Blue Cafe.

Dowodem na to, że wszystko jest w porządku jest to, że pojawiliśmy się w Dzień Dobry TVN razem z nowym singlem, ponieważ w listopadzie wychodzi nasza nowa płyta „Fresh Air”. Dementuję absolutnie te wszystkie plotki, nie wiem skąd to się pojawiło, złośliwym mówię, żeby już powiedzieli sobie stop, bo wszystko jest w porządku i gramy dalej. Paweł jest bardzo ciepłym człowiekiem, z którym bardzo dobrze mi się pracuje. Plotki zawsze będą, a muzyka się obroni i miłość - mówiła Dominika w Dzień Dobry TVN.