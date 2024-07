Znana i ceniona dziennikarka Vivy!, Krystyna Pytlakowska, w jednym z wywiadów przyznała, że lubi i przyjaźni się z Dodą. Obie panie połączyła silna miłość do zwierząt. Przypomnijmy: Dziennikarka "Vivy!" zdradza kulisy przyjaźni z Dodą: Miałyśmy kupić sobie giwery

Z okazji 18. urodzin magazynu w nowym numerze pojawił się wywiad z dziennikarką, która ponownie nawiązuje do relacji z Dodą. Poznała piosenkarkę, gdy ta miała 20 lat. Była jeszcze wtedy skromną dziewczyną, której lubiła się stawiać:

Pytlakowska: To jest rzeczywiście przedziwne. Poznałam Dodę, kiedy nie miała jeszcze 20 lat, była...

Najsztub: ...świeżynką?

Pytlakowska: ...i strasznie mnie wzruszyła. Była jeszcze dzieckiem, miała fajne pucołowate policzki, była śmiertelnie poważna i nie pozwalała mi zapalić przy stoliku w Bacio, tylko musiałam siadać przy sąsiednim.

Najsztub: Co was do siebie zbliżyło? Byłaś mamusią?

Pytlakowska: Nie! Ja nikomu nie prawię morałów! A co do tej pierwszej rozmowy... Jej styl mówienia bardzo mi odpowiadał i się do niego dopasowała. Jak ona mówiła "kurwa", to ja mówiłam dwa razy "kurwa". Ale to nie było tak, że ja sobie zadawała jakiś gwałt, ponieważ lubię dosadny język. I myślę, że Dodzie to zaimponowało - to po pierwsze. Po drugie, spodobał jej się ten wywiad. Po trzecie, zaczęłam z nią robić więcej wywiadów, bo jakoś tak uznano, że ona jest do mnie przypisana. I ona jest właśnie taką rozmówczynię, która za każdym razem powie coś nowego.