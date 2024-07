Weronika Rosati, Iza Miko i Alicja Bachleda-Curuś to chyba najbardziej rozpoznawalne aktorki z naszego kraju, które odnoszą sukcesy grając w amerykańskich produkcjach. Zwłaszcza Iza Miko ma ogromny powód do zadowolenia, bowiem ostatni tytuł z jej udziałem okazał się prawdziwym hitem, a jej rola została zauważona przez widzów na całym świecie. Przypomnijmy: Wielki sukces Miko. Pojawiła się w wielkim hicie [WIDEO]

Do grona aktorek, które mogą pochwalić się rolą w zagranicznej produkcji dołączyła właśnie piękna modelka Karolina Szymczak-Ratajczak, pochodząca ze Złotoryi, choć na co dzień mieszkająca we Wrocławiu. Karolina pojawiła się w dzisiejszym wydaniu "Dzień dobry Wakacje" w którym opowiedziała o tym jak otrzymała angaż w "Herkulesie", gdzie zagrała matkę głównego bohatera. Okazuje się, że rolę zawdzięcza sesji w... magazynie dla panów.



Po pierwsze - ta rola jest bardzo malutka, więc nawet nic w niej nie mówię, ale dostałam się do filmu, Brett twierdzi, że znalazł moje zdjęcia w internecie, ale ja uważam, że to było spowodowane marcową sesją w "Playboy" amerykańskim, którą zrobiłam z top fotografem. Była to bardzo subtelna sesja z elementami nagości, która nie była przeznaczona do "Playboya". "Playboy" ją od nas wykupił ponieważ chciał podnieść prestiż swojej gazety na bardziej fashion. Na planie byłam trzy tygodnie. - zdradza.

Film od kilku dni można oglądać w kinach w całym kraju. Widzieliście już?

