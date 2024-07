W polskim show-biznesie trwa prawdziwy baby-boom. Coraz więcej gwiazd spodziewa się dziecka, albo urodziło w ciągu kilku ostatnich tygodni. Na swoje pierwsze dziecko oczekują m.in. Małgorzata Kożuchowska, Anna Czartoryska czy też Alicja Janosz. Niedawno do tego grona dołączyła także aktorka znana z serialu "Na dobre i na złe", Karolina Borkowska, prywatnie córka aktorka Jacka Borkowskiego. Przypomnijmy: Karolina Borkowska w ciąży. Co na to jej rodzina?

Pod koniec kwietnia mówiło się, że aktorka jest w pierwszych miesiącach ciąży. Patrząc jednak na jej zdjęcia z poniedziałkowej imprezy, odnosimy wrażenie, że szczęśliwe rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami. Karolina z dumą prezentowała ciążowy brzuszek, chętnie pozując fotoreporterom. Oczywiście nie była sama - u jej boku pojawił się mąż z którym związana jest od czterech lat. Dziecko ma być dla nich prezentem na rocznicę.

Widać, że przyszła mama jest w doskonałej formie, zgodzicie się?

