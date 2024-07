Justyna Pawlicka odpadła z programu tuż przed wielkim finałem, ale zgodnie z przepowiedniami jurorów, świetnie odnajduje się w komercyjnych zleceniach. Ma za sobą już dwie kampanie, w których eksponuje swoje zgrabne ciało. Przypomnijmy: Odważna sesja Justyny z Top Model

To jednak nie koniec zleceń modelki. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Justynę czeka niebawem sesja okładkowa w jednym z dużych tytułów. Pawlicka bardzo poważnie potraktowała tę propozycję i postanowiła popracować nad swoim ciałem. W tym celu zaczęła trening z osobistym trenerem, Dawidem Łatą. Uczestniczka "Top Model" trenuje sumiennie niemal codziennie i jest niezwykle zadowolona z efektów:



Zaczęłam trening, bo niebawem czeka mnie bardzo ważna sesja zdjęciowa dla jednego z dużych magazynów i chcę wyglądać na nich perfekcyjnie. Dawid to najlepszy trener, z jakim kiedykolwiek miałam do czynienia i jestem bardzo zadowolona z pracy, którą razem wykonujemy. Jestem pewna, że dzięki tym treningom osiągnę wymarzony efekt i przed obiektywem będę czuła się w 100% idealnie - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl

Co o swojej nowej podopiecznej mówi sam trener? Dawid Łata nie ukrywa, że przygotowanie modelki w takim krótkim czasie to nie lada wyzwanie, ale oboje zdążyli już dobrać dla niej odpowiedni program treningowy.



Justyna zgłosiła się do mnie niespełna trzy tygodnie przed sesją zdjęciową, z nadzieją poprawy swojej kondycji i sylwetki. Czasu jest naprawdę mało, dlatego treningi odbywają się 5 razy w tygodniu. W związku z tym, program treningowy musiał zostać dobrany bardzo delikatnie i przemyślanie, ażeby nie dopuścić do przemęczenia mięśni, a co za tym idzie – kontuzji i powikłań - zdradza w rozmowie z nami Dawid Łata.