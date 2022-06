Daria Ładocha o trudnym porodzie: "Usłyszałam, że dziecko prawdopodobnie nie przeżyło"

Odeta Moro była agentem w drugiej edycji programu "Agent-Gwiazdy"! Program wygrała blogerka kulinarna, Daria Ładocha. W finale razem z paniami znalazł się również Jarosław Kret. Druga edycja popularnego reality show TVN z udziałem gwiazd wzbudziła spore zainteresowanie widzów, którzy od pierwszych odcinków starali się wytypować, kto jest agentem. Podobnie jak uczestnicy programu, którzy po każdym odcinku musieli wypełnić test ze znajomości tytułowego agenta. Najbystrzejszym obserwatorem okazała się Daria Ładocha, która za zwycięstwo otrzymała 72 100 złotych zł. W "Dzień dobry TVN" zdradziła, w którym momencie zorientowała się, że agentem jest Odeta Moro. Zobacz też: Daria Ładocha wygrała "Agenta"! Dlaczego wszyscy myśleli, że to właśnie ona nim jest? Zobacz także: Pierwsze dni w przedszkolu: jak wesprzeć dziecko? Kiedy Daria Ładocha domyśliła, że Odeta Moro jest agentem? Daria Ładocha z dużą uwagą obserwowała wszystkich uczestników programu. Domyśliła się, że to Odeta Moro jest tytułowym agentem zadecydował jeden, prywatny moment, który zwyciężczyni show opisała w porannym programie TVN. To jest bardzo kobieca historia. Była taka sytuacja, kiedy jak już wypuścili nas z tej dziczy, z pustyni solnej, wreszcie pojawił się sklep. W tym sklepie mogliśmy zrobić zakupy. I nagle Odeta wpadła do sklepu bez karty, zagadując Kędziora strasznie, wzięła pierwszą lepszą kamizelkę, nie patrząc na cenę, kupiła. Kędzior zapłacił. A ja spojrzałam. To była dosyć wysoka kwota. Normalnie jest tak, że my kobiety, gospodynie domowe, to jednak patrzymy na takie rzeczy, co ile kosztuje. Patrzymy też na to, jak to wygląda. Odeta chapsnęła, kazała Kędziorowi zapłacić, wzięła i wyszła w kamizelce podobnej do niczego - relacjonowała Daria Ładocha w DDTVN. Ten prywatny moment zdradził Odetę...