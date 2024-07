Prawdziwe imię i nazwisko: Clare Woodgate

Data urodzenia: 21 sierpnia 1956 r.

Znak zodiaku: Lew

Zawód: aktorka

Kim Cattrall urodziła się w Wielkiej Brytanii, ale wychowywała w Kanadzie. W wieku 11 lat wróciła do Londynu, gdzie ukończyła Academy of Music and Dramatic Art. Następnie wyjechała na studia do Nowego Jorku. Po skoczeniu nauki w American Academy of Dramatic Arts występowala na deskach brodwayowkich teatrów.

W 1975 roku zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Rosebud". Jednak sławę zyskała dopiero rolą Samanthy Jones w serialu "Seks w wielkim mieście".

Kim Catrall oprócz aktorstwa zajmuje się również pisaniem opowiadań.