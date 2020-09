Pamiętacie Samanthę z "Seksu w wielkim mieście"? Ma 64 lata i bardzo się zmieniła!

Samantha Jones to postać, w którą wcieliła się Kim Cattrall w serialu oraz filmach pt.: "Seks w wielkim mieście". Każdy fan tej produkcji na pewno pamięta tę charyzmatyczną bohaterkę. Samantha miała własną agencję PR i chociaż była najstarsza ze wszystkich bohaterek, to również była najbardziej odważna i otwarta. Ciekawe czy wiecie, jak wygląda teraz aktorka, która wcieliła się właśnie w postać Samanthy. Zobaczcie sami!

Pamiętacie Samanthę z "Seksu w wielkim mieście"? Zobaczcie jak dziś wygląda!

Samantha Jones nigdy nie oglądała się na innych. Zawsze pewna siebie, często mówiąca stanowcze "nie" wszelkim zakazom i nakazom. Nigdy nie ukrywała swoich emocji, a już w szczególności tych negatywnych. Zawsze szczera i uczciwa - nigdy nie owijała w bawełnę, gdy coś jej przeszkadzało. Seks był dla niej sztuką, sama była również zwolenniczką przygód na jedną noc, a jej motto brzmiało:

Ten, kto ma sukcesy w łóżku, ma sukcesy w życiu

East News

Właśnie w tę charyzmatyczną postać wcieliła się Kim Cattrall - brytyjska aktorka, która wychowała się w Kanadzie. Już w wieku 11 lat dostała się do prestiżowej Academy of Music and Dramatic Art w Londynie, a po ukończeniu średniej szkoły, wyjechała do Nowego Yorku i tam rozpoczęła naukę w American Academy of Dramatic Arts. Oczywiście największą popularność przyniósł jej właśnie serial "Seks w wielkim mieście".

Kim Cattrall według opinii osób z jej bliskiego otoczenia jest zdecydowanie delikatniejsza i bardziej kobieca od swojej serialowej bohaterki. Jednak to co łączy aktorkę z odgrywaną przez siebie postacią, to otwartość na mówienie o sprawach... łóżkowych.

Pełną satysfakcję zaczęłam odczuwać dopiero po czterdziestce. Wtedy poznałam mojego trzeciego męża Marka Levinsona. To on wprowadził mnie w krainę prawdziwej rozkoszy - mówiła Kim Cattrall w książce Satysfakcja.

Jak wyglądała Kim Cattrall w "Seksie w wielkim mieście" wiemy wszyscy! A jak wygląda dziś? Czym się zajmuje? Zobaczcie sami!

East News

21 sierpnia aktorka skończyła 64 lata.

East News

Chociaż wydawało się, że rola w "Seksie wielkim mieście" przyniesie jej udział w kolejnych wielkich, hollywoodzkich produkcjach, to jednak szybko okazało się, że obecnie filmowy świat jest nastawiony głównie na młode aktorki, a role tych dojrzałych, były powierzane takim legendom jak Michelle Pfeiffer czy Kim Basinger. Kim Cattrall wróciła więc do teatru, a do tego otworzyła własną firmę producencką.

Skoro nie ma dobrych ról dla kobiet w moim wieku, chcę je wykreować. Dać szansę dojrzałym kobietom, one też mają jeszcze coś do powiedzenia - mówiła.

East News

A Wy? Lubiliście postać Samanthy w "Seksie w wielkim mieście"? Wyobrażacie sobie ten serial bez udziału Kim Cattrall? Bo my na pewno nie!

East News

Tak dzisiaj wygląda 64-letnia aktorka.