Kerry Washington nie odpuszcza. 36-letnia aktorka, która aktualnie jest w 9 miesiącu ciąży wciąż pojawia się na czerwonych dywanach. Tym razem gwiazda pojawiła się na 45. gali NAACP Image Awards, czyli National Association for the Advancement of Colored People.

Kerry Washington na gali miała na sobie jedwabną, szyta na miarę suknię projektu Thakoona. Gwiazda postawiła na sukienkę z opadającymi rękawami i kopertówkę Prady. Do tego delikatny makijaż i romantyczny warkocz zaczesany na bok. Jak widać nawet w 9 miesiącu ciąży można wyglądać i czuć się wspaniale. A wy jak uważacie? Czy aktorka powinna wciąż pokazywać się na oficjalnych galach, czy powinna odpoczywać przed wielkim dniem?

