Za nami podsumowujący odcinek "The Real Housewives. Żony Warszawy", w którym emocje sięgnęły zenitu. Kobiety przede wszystkim rozmawiały o konfliktach, które powstawały między nimi w programie. Ale to nie wszystko! Jedna z uczestniczek wykorzystała moment, by pochwalić się, że jest w trzecim miesiącu ciąży.

Monika Żochowska z "The Real Housewives. Żony Warszawy" jest w ciąży

Za nami pierwszy sezon "The Real Housewives Warszawa", w którym widzowie poznali 8 kobiet sukcesu, które postanowiły pokazać, jak wygląda ich luksusowe życie przed kamerami. Jedną z nich była Monika Żochowska, która działa w branży beauty. W podsumowującym odcinku programu kobiety znów się spotkały razem z Krzysztofem Ibiszem, aby porozmawiać o tym, co działo się w odcinkach. Żochowska wykorzystała ten moment, by podzielić się radosną nowiną ze swoimi koleżankami. Okazuje się, że gwiazda reality show niedługo po raz kolejny zostanie mamą.

Monia z jedną rzeczą wróżka miała rację. Będą w przyszłym roku dzieci. Jestem w trzecim miesiącu ciąży. Rzeczy, które mnie w pewnych momentach przygniatały i było mi bardzo ciężko, to była protekcja dziecka, a nie siebie. Ten strach, który mi towarzyszył był to strach, który był związany z moim — mówiła Monika.

Informacja o ciąży jednej z gwiazd "The Real Housewives Warszawa"mile zaskoczyła resztę uczestniczek, jak i samego Krzysztofa Ibisza. Okazuje się, że pomimo błogosławionego stanu Monika nie zwalnia tempa i rzuciła się w wir obowiązków.

Monika po programie wrzuciła się w wir pracy, nadrabiając biznesowe zaległości. Dodatkową motywacją jest dla niej fakt, że za chwilę czeka ją kolejna przerwa, tym razem macierzyńska. Jej dwunastoletnia przyjaźń z Sarą nie przeszła próby w programie. Monika zrozumiała, że Sara jest w teamie Sara — dowiedział się Jastrząb Post.

Sam Krzysztof Ibisz potwierdził, że jest to najlepsza informacja na zakończenie sezonu. Nie możemy się z tym nie zgodzić — a przyszłej mamie serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego, co najlepsze.