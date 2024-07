Wiadomość o ciąży Beyonce wywołała lawinę spekulacji. Począwszy od tego jak będzie wyglądać dziecko piosenkarki i Jay- Z, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka i najważniejsze- kto zostanie rodzicami chrzestnymi pociechy słynnej pary muzyków. O tym, że ojcem chrzestnym zostanie Kanye West dowiedzieliśmy się już kilka dni po ogłoszeniu szczęśliwej nowiny, jednak do tej pory nikt nie wiedział kto zostanie matką chrzestną dziecka!

Według najnowszych informacji będzie to Kelly Rowland! Jak twierdzi źródło magazynu More! Beyonce poprosiła swoją najlepszą przyjaciółkę, żeby została matką chrzestną jej nienarodzonego jeszcze dziecka!

- Jestem na 1000% pewien, że to Kelly będzie matką chrzestną. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości- wyznał informator magazynu.

Wygląda więc na to, że dziecko słynnej pary będzie dorastało wśród samych artystów!

