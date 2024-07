1 z 7

Rola jurorki w "Fashion Police" zobowiązuje, dlatego też Kelly Osbourne na co dzień wygląda jak prawdziwa ikona stylu. Kolejny dowód na to, że trendy to jej konik, dała na lotnisku w Nowym Jorku, gdzie na samolot oczekiwała w nienagannym komplecie. W ten sposób modowa wyrocznia przykuwała uwagę nie tylko innych podróżujących, ale także przede wszystkim paparazzi.

Do spódnicy w grochy Kelly dobrała retro buciki z TopShopu i białe skarpetki. Klasyczne kroje i wzory przełamała drapieżnym topem i skórzaną kurtką Balmain. Jak na gwiazdę przystało, nie mogło zabraknąć ciemnych okularów od Prady i plecaka Chanel.

Najbardziej przykuwającym uwagę elementem były jednak słuchawki. Osbourne wybrała model metaliczny, ale o wiele bardziej w tym komplecie, jak i w ogóle w tym sezonie, sprawdzi się kolor biały i czarny, w końcu jesień to czas na "black and white" :) Identyczny gadżet od Samsunga można już mieć za około 1400 złotych, dostępny w obu odcieniach.

Zobaczcie stylizację Kelly + gadżet, z którym komplet w tym sezonie jeszcze bardziej zyska na atrakcyjności: