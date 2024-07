Sądziliście kiedykolwiek, że pucułowata skandalistka, córka Ozzy'ego, zmieni kiedykolwiek swój image? Kelly Osbourne schudła 20 kilogramów i zaczęła nowe życie. W magazynie Shape zdradza, jak dokonała rzeczy niemożliwych. Kluczem do sukcesu są oczywiście ćwiczenia.



-Zacznij od prostych ćwiczeń z koleżanką. To jedyny sposób. Gdy wchodzisz na siłownię myśląc sobie: 'zrobię to czy tamto', to przytłaczające. Ja ćwiczę pół godziny codziennie. Wiem, że tyle dam radę. Ćwiczę do najbardziej gejowskiej muzyki, jaką możesz sobie wyobrazić. - wyznała Kelly. Dodała także, że w sumiennym chodzeniu na siłownię pomagają jej fajne sportowe ciuchy, które sobie kupuje. Kolejną rzeczą jaką pomaga Kelly wytrwać w uprawianiu sportu to kosmetyki.



- Wiem, co ludzie mówią: 'Nie maluj się'. A ja nie tuszuję rzęs, ale nakładam podkład i róż, trochę błyszczyka. To mi naprawdę pomaga. Nie chcę patrzeć na siebie i myśleć, że wyglądam ohydnie.



Kelly nie może powiedzieć o sobie, że wygląda okropnie. Myśleliście, że można tak diametralnie się zmienić?