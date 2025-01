Edzia i Jacek z "Królowych życia" zasłynęli dzięki Kaźmierskiej i chociaż dzisiaj już z nią nie trzymają, to wciąż pielęgnują własną przyjaźń. Właśnie pochwalili się nowym nagraniem, mieli ku temu okazję.

Dagmara Kaźmierska zasłynęła w Polsce dzięki "Królowym życia". Tam widzowie poznali również jej przyjaciół: Jacka Wójcika i Edzię Nowak-Nawarę. Ci też szybko zyskali popularność i sympatię widzów. W pewnym momencie drogi Kaźmierskiej i Edzi rozeszły się, a ta druga nie szczędziła mocnych słów w stronę sławniejszej koleżanki. Jacek Wójcik przyjaźnił się z Dagmarą aż do momentu afery z jej kryminalną przeszłością. Pojawiał się jeszcze w odcinkach "Tańca z Gwiazdami", realizowanych na żywo. Po wybuchu skandalu wyparł się przyjaźni z Kaźmierską zapewniając, że nie znał szczegółów sprzed lat, dotyczących jej życia.

Nie wszyscy jednak uwierzyli w jego zapewnienia, a sam Jacek od tamtej pory przestał się pozytywnie wypowiadać o Dagmarze Kaźmierskiej. Niesławna "Królowa życia" ma jednak grono fanów, które wciąż jej kibicuje. Mają wielki żal do byłych przyjaciół Kaźmierskiej, że potraktowali ją jedynie jak trampolinę do sławy i tak łatwo przyszło im się od niej odwrócić. Teraz kiedy Dagmara Kaźmierska próbuje wrócić do mediów na dobre, Jacek Wójcik i Edzia również postanowili o sobie przypomnieć i nagrali wspólny film, gdzie dzielą się życzeniami z okazji Dnia Dziadka. Przy okazji dzielą się swoimi dobrymi humorami. Pod postem nie brakowało szpilek od fanów Dagmary:

