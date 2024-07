Kazimierz Marcinkiewicz wydał oświadczenie, w którym broni się przed oskarżeniami byłej żony. Polityk zdecydował się skomentować książkę Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz, którą za pośrednictwem Facebooka ostatnio pochwaliła się jego była żona. Izabela zdradza w niej, jak wyglądało jej małżeństwo z byłym premierem oraz ujawnia kulisy ich głośnego rozstania. Jak Kazimierz Marcinkiewicz zareagował na książkę "Zmiana"?

Od kilku dni media rozpisują się o książce Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz "Zmiana", w której była żona Kazimierza Marcinkiewicza relacjonuje, jak wyglądało jej życie u boku polityka. Autorka książki zapowiedziała, że dzięki niej, czytelnicy będą mogli poznać jej prawdziwą historię "bez cenzury". Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz w swojej książce opisała m.in. jak wyglądało jej spotkanie z mężem podczas ich rozprawy rozwodowej.

Zastanawiałam się, jak będzie wyglądał. Czy będzie smutny, przygnębiony, z podkrążonymi oczami? Nic podobnego. Mój - jeszcze aktualny - mąż wyglądał kwitnąco, trochę przybrał na wadze. Twarz miał odprężoną, jakby to, co się między nami dzieje, nie wiele go kosztowało. Ja byłam rozedrgana, nogi mi drżały, za dużo mówiłam do mojego prawnika. Czułam się, jakbym miała za chwilę zemdleć.