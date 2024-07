Kolejną artystką, która postanowiła wypowiedzieć się na temat bieżącej polityki jest Kayah. Najwyraźniej nie podoba się jej “dobra zmiana”, proponowana przez rząd PiS. Szczególnie mocno dotknęła ją sytuacja pielęgniarek strajkujących od kilku dni w Centrum Zdrowia Dziecka.

Właśnie oglądam Fakty! Zalałam się łzami, strajk w Centrum Zdrowia Dziecka jest czymś strasznym dla tych dzieciaków! Dlaczego nikt nie reaguje????!!! Nigdy nie wypowiadałam się politycznie ale tym razem zagotowałam się! Było mnóstwo błędów i zaniedbań ale co dzieje się teraz woła o pomstę do nieba!!!!! Mam dość tej potwornej HIPOKRYZJI!!!!! MAM DOŚĆ TYCH PRZYKLEJONYCH UŚMIESZKÓW I OCZYWISTEGO MORDOWANIA TEGO KRAJU W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH - cytuje jej wpis na Facebooku portal natemat.pl

Wpis - jak zauważa portal - już zniknął z profilu, została jednak po nim fala hejtu na artystkę. Trzeba przyznać, że momentami bardzo wulgarnego. Oto przykład:

Kayah posłuchaj żydowski koczowniku Jesteś i żyjesz na ziemi słowian którzy są tu obecni od 10.000 lat (...) możemy cie wykopać tam gdzie wasze miejsce.

Cały komentarz poniżej:

Screen/Facebook Kayah

Inni zarzucali jej hipokryzję, utratę wpływowych znajomych... Radzili też, by się nie mieszała do polityki. Jednak wielu fanów było wstrząśniętych tym, co przeczytali.

Straszne wpisy, aż pojąć nie mogę skąd się biorą podli ludzie? - pisze jedna z fanek.

A Wy co myślicie o wpisie? Czy artysta tak znany jak Kayah nie ma prawa do własnych poglądów?

Artystka miała już jeden problem związany pośrednio z polityką - ZOBACZ: Kayah też skomentowała „aferę z kolędowaniem u prezydenta”. W mocnych słowach!

Kayah jest jedną z bardziej uznanych gwiazd na polskim rynku muzycznym.