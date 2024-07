Portale społecznościowe dały niespotykane dotąd możliwości fanom, aby podglądać swoje ulubiony gwiazdy. Te z kolei chętnie wrzucają prywatne fotki, wideo i informacje o swoim życiu codziennym. Nie zawsze jednak są to przemyślane pod kątem wizerunku posty i zdarzają się dość zabawne wpadki. Pamiętacie słynne zdjęcie z sylwestrowej zabawy Moniki Olejnik? Przypomnijmy: Szalony sylwester Moniki Olejnik. Boskie!

Reklama

Teraz mamy przeczucie, że do galerii niezapomnianych wideo z udziałem gwiazd trafi najnowsze nagranie z udziałem Kayah. Do sieci trafił krótki klip z imprezy, na którym widzimy piosenkarkę ze znajomymi (w tym ze swoim fryzjerem) wygłupiających się przed obiektywem telefonu. Kayah w wyraźnie szampańskim nastroju stroi zabawne miny i powtarza z uporem "Karta Pop!", co może być nawiązaniem do jej reklamy sieci komórkowej sprzed kilkunastu już lat. Efekt jest zabawny, a gwiazda pokazuje tym samym, że ma do siebie ogromny dystans.

Zobacz: "Piłyśmy z Bartosiewicz ruskiego szampana z wanny!"

Reklama

Kayah odsłania gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu: