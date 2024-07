Kayah, przed chwilą na swoim Facebooku ogłosiła, że Paulina Krupińska urodziła! Wokalistka jest zadowolona z tego, że została ciocią. Ponadto, zdradziła płeć i imię dziecka:

Reklama

Kochani, zostałam ciocią:-) Dziś Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel- Bułecka zostali rodzicami dorodnej dziewczynki, chyba Tereski:-)))) Gratulacje!!!!! - pisze wokalistka

Tym samym potwierdziły się spekulacje jednego z tygodników, który poinformował, że wokalista i Miss Polonia zostaną rodzicami małej dziewczynki. Krupińska zdementowała je na swoim Instagramie.

Zobacz: Paulina Krupińska skomentowała doniesienia o płci i imieniu dziecka!

Zobacz także

Musimy przyznać, że to chyba pierwsza sytuacja, kiedy inna gwiazda zdradza tak ważną informację z życia swoich bliskich (warto przypomnieć, że Kayah i Sebastian Karpiel Bułecka byli parą kilka lat, teraz przyjaźnią się ze sobą, a nawet czasem występują na wspólnych koncertach).

Czy to możliwe, że to tylko taki dowcip piosenkarki? Chyba jednak Kayah nie żartowałaby z tak ważnych i radosnych wydarzeń jak narodziny dziecka.

Paulina Krupińska do końca zaś chciała ukryć fakt, że spodziewa się dziecka. Na jej Instagramie pojawiały się jednak urocze zdjęcia, sugerujące, że niedługo urodzi.

Paulinie i Sebastianowi serdecznie gratulujemy!

Reklama