Z ekspresu, rozpuszczalna, z mlekiem lub bez. Nieważne jaką kawę zazwyczaj pijesz. Najważniejsze jest z kim to robisz! Każdy z nas wie, że kawa najlepiej smakuje, gdy pijemy ją z bliską osobą.

Mamy dla Was trzy oryginalne przepisy na kawę, które będą idealnie pasowały na różne okazje.

Zakupy z przyjaciółką, ploteczki z mamą czy romantyczny wieczór w ukochanym? Dzięki tym kawom staną się jeszcze bardziej wyjątkowe.

Naładuj akumulatory

Przed wyprawą na zakupy z przyjaciółką warto nieco się wzmocnić. Proponujemy espresso z nutką wanilii.

Składniki:

kawa Tchibo Espresso Barista / ok. 8 g,

syrop waniliowy / ok. 5 ml lub zależnie od upodobań,

bita śmietana.

Sposób przygotowania:

1. Do wybranego naczynia wlać (zależnie od upodobań) ok. 5 ml syropu waniliowego.

2. Do naczynia z syropem wlać pojedyncze espresso (ok. 50 ml naparu) przygotowane z 8 g kawy Tchibo Espresso Barista (dobrze, aby espresso zostało zaparzone w ekspresie ciśnieniowym lub typu Moka).

3. Na przygotowaną kawę nałożyć bitą śmietanę.

Czekoladowe chwile

Zawsze możesz liczyć na dobrą radę od mamy. Umilcie wspólny rodzinny wieczór filiżanką cappuccino z nutą czekolady.

Składniki:

kawa Tchibo Espresso Barista / ok. 8 g,

mleko 3,2% / ok. 100 ml,

syrop czekoladowy / ok. 15 ml lub zależnie od upodobań,

wiórki czekoladowe.

Sposób przygotowania:

1. Do dzbanka wlać zimne mleko i spienić, a następnie odstawić.

2. Do filiżanki wlać ok. 15 ml syropu czekoladowego.

3. Do filiżanki z syropem wlać pojedyncze espresso (ok. 50 ml naparu) przygotowane z 8 g kawy Tchibo Espresso Barista (dobrze, aby espresso zostało zaparzone w ekspresie ciśnieniowym lub typu Moka).

4. Do filiżanki z kawą wlać wcześniej spienione mleko tak, aby na wierzchu utworzyła się warstwa mlecznej piany.

5. Pianę mleczną udekorować wiórkami czekoladowymi.

Miłość od pierwszej filiżanki

Nie ma nic słodszego niż miłość. Nie oznacza to jednak, że wspólnego, romantycznego wieczoru nie możecie osłodzić sobie jeszcze pyszną kawą różaną.

Składniki:

kawa ziarnista Tchibo Cafe Crema Barista / ok. 8 g,

mleko 3,2% / ok. 100 ml,

syrop różany / ok. 20 ml,

wiórki czekoladowe o smaku różanym lub wiórki z białej czekolady.

Sposób przygotowania:

1. Do dzbanka wlać zimne mleko i spienić, następnie odstawić.

2. Do szklanki wlać ok. 20 ml syropu różanego.

3. Do szklanki z syropem zaparzyć przygotowaną w ekspresie ciśnieniowym kawę Tchibo Cafe Crema (jedna Cafe Crema to ok. 120 ml naparu kawy).

4. Szklankę z syropem i kawą dopełnić gorącym mlekiem ok. 100 ml.

5. Następnie łyżką nałożyć piankę mleczną wypełniając szklankę i udekorować wiórkami czekoladowymi.

Barista Espresso i Barista Caffe Crema – nowe kawy Tchibo – to perfekcyjne kompozycje najlepszych ziaren arabiki, dojrzewających w specjalnych, najbardziej wyjątkowych regionach upraw.

Pierwsza z nich, Barista Espresso, to mocne palenie, intensywny smak bez cierpkości, z orzechową nutą i oddaniem w pełni słodyczy arabiki, zaś druga, Barista Caffe Crema, charakteryzuje się zrównoważonym, łagodnym, bardzo delikatnie gorzkawym smakiem o wyraźnej nucie owocowej.

Ziarna obu kaw wypala się przy użyciu tradycyjnych bębnowych maszyn prażalniczych – tak jak robiono to przed stu laty. Właśnie stąd bierze się niepowtarzalny aromat – mocny i doskonale wyważony.

To jednak nie wszystko. Teraz Twoja kawa zawsze może być świeża! To wszystko dzięki specjalnie zaprojektowanym opakowaniom. Zarówno Barista Espresso, jak i Barista Caffe Crema zamykane są specjalnymi korkiem pozwalającym zachować smak i aromat na długo po otwarciu pudełka.

Partnerem publikacji jest Tchibo.