Brytyjska rodzina królewska znana jest ze wspólnego celebrowania ważnych świąt, nie inaczej było także podczas Wielkanocy. Monarcha wraz z najbliższymi pojawił się na uroczystej mszy świętej, a fani royalsów nie szczędzili zachwytów nad niezwykle dopracowanymi i spójnymi stylizacjami księcia Williama, jego żony Kate oraz trójki ich pociech. Podczas gdy zdjęcia fotoreporterów najważniejszych członków brytyjskiej korony spod kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor obiegły cały świat, w tym samym czasie w mediach społecznościowych Meghan Markle pojawiło się sielskie nagranie. Tak książę Harry wraz żoną i z dziećmi celebrował święta z dala od przepychu i dworskiej etykiety.

Tak książę Harry i Meghan Markle spędzili Wielkanoc

Już podczas głośnego serialu Netflixa "With Love, Meghan", sympatycy brytyjskiej rodziny królewskiej mogli bliżej poznać "od kuchni" spokojne, sielskie życie księcia Harry'ego i jego najbliższych w Kalifornii. I choć w programie gwiazda "W garniturach" pokazywała głównie swoją imponującą kuchnię, gdzie gotowała wraz z przyjaciółmi z show-biznesu, to z okazji minionych świąt wielkanocnych Meghan Markle postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazać więcej zakamarków swojej amerykańskiej rezydencji.

Podczas gdy zgodnie z wielopokoleniową tradycją, William i Kate wraz z dziećmi udali się na wielkanocne nabożeństwo, Wielkanoc u Harry'ego i Meghan upłynęła pod znakiem zabaw, wspólnego poszukiwania prezentów "od zajączka" i malowania wyszukanych pisanek.

Meghan Markle podczas Wielkanocy pokazała wyjątkowe nagranie z dziećmi

Po rezygnacji z dworskich obowiązków i wyprowadzce z Wielkiej Brytanii, Sussexowie kupili w Montecito w Kalifornii imponującą, wartą 15 milionów dolarów, sielską posiadłość. To tam zgodnie z naturą i z dala od królewskiej etykiety wychowują dwójkę swoich dzieci - 6-leniego Archiego i 4-letnią Lilibet. I choć małżonkowie bardzo chronią prywatność swoich dzieci i rzadko dzielą się ze światem materiałami w ich towarzystwie, to z okazji Wielkanocy postanowili zrobić wyjątek.

Na instagramowym profilu Meghan Markle pojawiła się seria zdjęć i nagrań relacjonujących wspólne celebrowanie Wielkanocy przez syna brytyjskiego monarchy i jego najbliższych. Widzimy na nich m.in. jak Archie i Liliber radośnie biegają po ogrodzie w poszukiwaniu prezentów "od zajączka", na innym nagraniu z kolei wspólnie spacerują z psem.

Nie zabrakło też iście wielkanocnych stylizacji. Podczas gdy mała Lilibet wystrojona w kwiecistą różową sukienkę z pluszowymi, króliczymi uszami bawiła się w ogrodzie, jej brat w klasycznej białej koszuli ozdabiał wielkanocne pisanki. Równolegle, po drugiej stronie Atlantyku większość członków brytyjskiej monarchii postawiło na bardziej tradycyjne i wystawne świętowanie.

Tak brytyjski monarcha wraz z rodziną celebrował Wielkanoc

Windsor, a szczególnie Kaplica św. Jerzego, od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc dla uroczystości rodziny królewskiej. W takim otoczeniu nawet krótka obecność działa jak punkt odniesienia dla obserwatorów monarchii: pokazuje, kto pojawia się u boku monarchy i jak układają się rodzinne priorytety w dni, które zawsze przyciągają uwagę mediów. Na wielkanocnym nabożeństwie nie zabrakło więc króla Karola III wraz z małżonką, a także następcy tronu, księcia Williama wraz z księżną Kate oraz dziećmi: księciem Georgem, księżniczką Charlotte i księciem Louisem. Na uroczystości dotarły też księżniczka Anna z mężem, a także książę Edward z synem Jamesem.

Wśród nieobecnych najmocniej rzucało się w oczy nazwisko księcia Andrzeja, podobnie jak brak Sarah Ferguson oraz ich córek, księżniczek Beatrycze i Eugenii. Warto przypomnieć, że wielkanocne wyjście to pierwsze tak duże spotkanie royalsów po tym, jak brat króla Karola, książę Andrzej został aresztowany.

Zobacz także:

Kate i William świętują Wielkanoc. Towarzyszyły im dzieci Aaron Chown/Press Association/East News