Kate i William świętują Wielkanoc. Towarzyszyły im dzieci

Brytyjska rodzina królewska znana jest ze wspólnego celebrowania ważnych świąt. Wielkanoc to kolejny moment, kiedy royalsi mogli publicznie pokazać, że są razem. W ten weekend doszło do największego od miesięcy spotkania najważniejszych członków brytyjskiej korony. Uroczystościom przewodzili król Karol i królowa Kamila. Na miejscu nie mogło zabraknąć księżnej Kate i księcia Williama z dziećmi.

Kate i William świętowali Wielkanoc z dziećmi. Rodzina walczyła z wiatrem

Księżna Kate i książę William pojawili się w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor, gdzie odbyło się wielkanocne nabożeństwo. Razem z nimi przyszły dzieci: książę George, księżniczka Charlotte oraz książę Louis. Tego dnia wiał wyjątkowo silny wiatr, z którym rodzina mierzyła się w drodze do świątyni.

Pod kaplicą pojawili się też król Karol i królowa Kamila, ubrana w czerwony płaszcz. Przed wejściem do kaplicy monarcha żartobliwie poklepał księcia Louisa po ramieniu. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej przywitali się, wymieniając wiele serdeczności. Na uroczystości dotarły też księżniczka Anna z mężem, a także książę Edward z synem Jamesem.

Niedługo czeka nas kolejne ważne wydarzenie z udziałem royalsów. Pałac Buckingham potwierdził, że zgodnie z planem dojdzie do wizyty króla Karola w Stanach Zjednoczonych. Zaplanowano ją na 27-30 kwietnia. Wcześniej pojawiły się wątpliwości ze względu na konflikt Donalda Trumpa i premiera Keria Starmera.

Zabrakło księżniczek Beatrycze i Eugenii. To pierwsze spotkanie rodziny po aresztowaniu Andrzeja

Uwadze mediom nie umknął fakt, że podczas uroczystego spotkania rodziny królewskiej zabrakło księżniczek Beatrycze i Eugenii. Na początku tygodnia pałac poinformował, że obie poprosiły króla o zgodę, by nie pojawić się na zgromadzeniu. Warto przypomnieć, że wielkanocne wyjście to pierwsze tak duże spotkanie royalsów po tym, jak brat króla Karola, książę Andrzej został aresztowany.

Córki niesławnego członka rodziny królewskiej w grudniu dołączyły do swoich bliskich w trakcie Bożego Narodzenia w Sandringham. Tym razem jednak zrezygnowały z uroczystości. Warto przypomnieć, że w 2024 roku w rodzinnym świętowaniu udziału nie wzięli księżna Kate i książę William. Wówczas para postanowiła odpocząć w Norfolk zaraz po diagnozie nowotworu u żony następcy tronu.

