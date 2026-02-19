Były książę Andrzej od lat wywoływał kontrowersje, a obywatele domagali się pozbawienia go wszelkich tytułów oraz przywilejów w związku z powiązaniami z Jeffreyem Epsteinem. W październiku 2025 roku brat Karola III oficjalnie stracił tytuł, co wydawało się przełomem. Od momentu ujawnienia akt Epsteina w Stanach Zjednoczonych arystokrata znów znalazł się pod lupą. W czwartek, 19 lutego dowiedzieliśmy się, że były książę Andrzej został aresztowany. Brytyjska policja przeszukuje jego posiadłości w ramach zaawansowanego śledztwa.

Były książę Andrzej trafił do aresztu. Policja prowadzi przeszukania

Według sensacyjnych informacji przekazanych przez BBC policja z regionu Doliny Tamizy wydała oświadczenie, w którym przyznała, że doszło do zatrzymania mężczyzny po sześćdziesiątce z hrabstwa Norfolk. Zarzut to nadużycie władzy w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Akcja została przeprowadzona w czwartek, 19 lutego rano.

Po "wnikliwej analizie" wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Policja ma świadomość dużego zainteresowania opinii publicznej, jednak zamierza wstrzymać się z ujawnianiem szczegółowych informacji. Śledczy zrobią to "w stosownym czasie". To pierwsze komentarze BBC, jakie możemy przeczytać po zatrzymaniu byłego księcia Andrzeja.

Ważne jest, abyśmy zachowali rzetelność i obiektywizm naszego śledztwa, współpracując z naszymi partnerami przy badaniu tego domniemanego przestępstwa przekazała policja.

Na łamach BBC śledczy potwierdzili, że obecnie trwają przeszukania adresów w hrabstwach Berkshire oraz Norfolk. Jak poinformowała telewizja SkyNews, w czwartek w godzinach porannych zauważono nieoznakowane radiowozy policyjne, które pojawiły się w Sandringham w Norfolk. Właśnie tam zamieszkał książę Andrzej po tym, jak w środku nocy opuścił Windsor.

Funkcjonariusze, według doniesień brytyjskich mediów, najprawdopodobniej przeszukują też Royal Lodge w Windsorze, gdzie brat króla Karola III mieszkał przez ponad dwie dekady.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Twitter i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Książę Andrzej jest powiązany z Jeffreyem Epsteinem. Teraz za to płaci

Dopóki organy ścigania nie wydadzą kolejnego oświadczenia, brytyjska prasa opiera się na domysłach. Zdaniem lokalnych dziennikarzy zatrzymanie najprawdopodobniej dotyczy powiązań byłego księcia Andrzeja z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Po ujawnieniu dokumentów przez amerykański Departament Sprawiedliwości okazało się, że brat Karola III miał przekazywać skazanemu finansiście poufne informacje rządowe w latach 2010-2011.

Jak dotąd były książę Andrzej zaprzeczał wszelkim zarzutom dotyczącym jakiegokolwiek przestępstwa.

Zobacz także: Nie tylko książę Andrzej. Kolejna księżna w aktach Jeffreya Epsteina. Ujawniono szokującą korespondencję