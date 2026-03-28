Nowe zdjęcia Williama podbijają sieć. Internauci nie kryją zachwytu
Książę William spotkał się z żołnierzami Pułku Mercian stacjonującymi w koszarach w Bulford, którzy niedawno zakończyli półroczną misję w Estonii w ramach wsparcia sił NATO. Zdjęciami z wizyty podzielił się w mediach społecznościowych, wzbudzając szczególny zachwyt wśród swoich obserwatorek.
Książę William pokazał się w mundurze
Książę William odwiedził ostatnio żołnierzy, którzy powrócili z półrocznej misji w Estonii realizowanej w ramach NATO. Wizyta miała wyjątkowy charakter, a opublikowane później zdjęcia szybko obiegły media społecznościowe, wzbudzając duże zainteresowanie internautów.
Tym razem następca tronu zrezygnował z klasycznej elegancji i postawił na wojskowy mundur, czym wyraźnie zaskoczył swoich obserwatorów. Ubrany w oliwkowy beret i masywne buty, prezentował się niezwykle stylowo i swobodnie, co nie umknęło uwadze fanów. Fotografie z wizyty wywołały prawdziwą lawinę komentarzy, a wielu internautów nie kryło zachwytu nad jego wyglądem.
Najnowsze zdjęcia księcia Williama podbiły sieć
Internauci szybko zasypali następcę brytyjskiego tronu falą komplementów, nie szczędząc mu słów uznania. Szczególnie obserwatorki zwracały uwagę, że w mundurze prezentuje się wyjątkowo efektownie. Pod zdjęciami niemal natychmiast pojawiły się setki entuzjastycznych komentarzy.
Co za mężczyzna! Wygląda niesamowicie
W mundurze wygląda bardzo przystojnie
Wow! Muszę przyznać, że William prezentuje się rewelacyjnie
Mundur robi robotę
