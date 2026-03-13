Kate przemówiła o zdrowiu. Musiała zrezygnować

Księżna Kate i książę William pojawili się 12 marca na Bermondsey Beer Mile w Londynie, gdzie zatrzymali się w jednej z lokalnych piwiarni. W trakcie spotkania księżna poruszyła temat zdrowia i wprost poinformowała, że po usłyszeniu diagnozy wprowadziła istotną zmianę w codziennych nawykach: pije bardzo mało alkoholu. Zwróciła uwagę, że teraz musi bardziej uważać na to, co wybiera na co dzień, a decyzje dotyczące napojów traktuje jako część ostrożniejszego podejścia do formy.

Księżna Kate ujawniła, z czego zrezygnowała po diagnozie. Przestała pić alkohol

Podczas wizyty gospodyni lokalu zaproponowała księżnej próbkę piwa i cydru. Księżna Kate podziękowała i sięgnęła po napój bezalkoholowy, a degustację zostawiła księciu Williamowi. Cała sytuacja rozegrała się w swobodnej atmosferze, jednak komunikat księżnej był jednoznaczny: od momentu diagnozy alkohol pojawia się w jej życiu sporadycznie. Obecność w pubie nie oznaczała więc „wyjątku od reguły”, tylko konsekwencję w wyborach, które są dla niej teraz szczególnie ważne.

Księżna Kate od pewnego czasu ponownie bierze czynny udział w życiu królewskiej rodziny i wypełnia swoje obowiązki. Jednocześnie temat jej choroby wciąż powraca w przestrzeni publicznej, a ona sama przy różnych okazjach mówi o tym, co to doświadczenie zmieniło w jej codzienności. Spotkanie na Bermondsey Beer Mile stało się kolejnym momentem, w którym publicznie wybrzmiała informacja o tym, jak wygląda jej podejście do zdrowia i dlaczego wybiera rozwiązania, które mają jej służyć na co dzień.

Księżna Kate w marcu 2024 roku ujawniła diagnozę. Wygrała z nowotworem

W marcu 2024 r. księżna Kate publicznie ujawniła, że zmaga się z nowotworem. Z kolei z początkiem 2025 r. przekazała, że rak jest w remisji, nawiązując do odwiedzin personelu i pacjentów szpitala The Royal Marsden. Te daty wyznaczają kontekst, w którym padają kolejne informacje o jej codziennych decyzjach. W Londynie księżna wprost połączyła zmianę w podejściu do alkoholu z czasem po diagnozie. Przez długi czas przyszła królowa unikała też publicznych wystąpień. Warto przypomnieć, że w lutym księżna Kate zachwyciła na gali BAFTA 2026.

To ulga być teraz w remisji i koncentrować się na powrocie do zdrowia. Jak każdy wie, kto doświadczył diagnozy raka, przystosowanie się do nowej normalności wymaga czasu. Nie mogę się jednak doczekać satysfakcjonującego roku. Jest na co czekać. Dziękuję wszystkim za nieustające wsparcie przekazała na początku 2025 roku.

