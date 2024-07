Co prawda prym wśród ciąż gwiazd wiedzie Małgorzata Kożuchowska, ale niedawno do zacnego grona dołączyła Katarzyna Zielińska. Podobno aktorka jest w pierwszym trymestrze błogosławionego stanu, a poród zejdzie się dokładnie z czasem, kiedy zakończy się przyszłoroczna wiosenna ramówka. Oznacza to nic więcej, jak tyle, że Kasia na brzuszku może ugrać całkiem sporo. Ale zanim wybiegniemy w przyszłość, warto zacytować komentarz samej Zielińskiej. Zobacz: Zielińska pochwaliła się, co je w ciąży

Celebrytka po raz pierwszy odniosła się do rewelacji na temat ciąży. W rozmowie z "Twoim Imperium" skwitowała plotki krótko:



Zdecydowanie nic mi nie wiadomo, żebym spodziewała się dziecka.

Czyżby Kasia kokietowała? W końcu na ostatnich imprezach nie robiła nic innego, jak tylko zasłaniała brzuszek dużymi torebkami. Przypomnijmy: Zielińska już ukrywa ciążę

Pierwsza impreza Zielińskiej w ciąży: