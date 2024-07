Katarzyna Zielińska z pewnością jest dziś jedną z najpopularniejszych aktorek. Celebrytka, która jeszcze kilka lat temu nie przywiązywała zbyt dużej wagi do swojego wyglądu, dziś może pochwalić się świetną figurą i fajnymi stylizacjami. We wczorajszym programie Kuby Wojewódzkiego, Zielińska przyznała, że do zmiany wyglądu namówił ją producent serialu „ Barwy szczęścia”.

- Wzięłam się za siebie. Zaczęłam ćwiczyć. To jest tak czasem, że ktoś ci musi powiedzieć: Zielińska musisz się wciąć za siebie bo będzie lepiej. To jest niesamowite, że faktycznie jak kobieta wygląda lepiej w tym zawodzie, to tych propozycji jest więcej, inaczej patrzą na ciebie- zdradziła artystka.

Musimy przyznać, że efekty są zachwycające. Wydaje się nam, ze razem z nową figurą Katarzyna Zielińska wreszcie skorzystała z usług stylisty. Aktorka z pewnością nie założyłaby teraz swoich kreacji sprzed kilku lat. Na zdjęciu poniżej Katarzyna Zielińska na Oskarach Mody w 2008 roku.

Fajnie wtedy wyglądała?

