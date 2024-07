Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski to ciągle młody związek wśród aktorkich par. Zakochani poznali się na castingu do filmu "W spirali" Konrada Aksinowicza i od tej pory są nierozłączni. Jaka jest tajemnica sukcesu pary, którą dzieli 10-letnia różnica wieku? Prawdopodobnie partnerstwo, o którym opowiedziała Kasia w rozmowie z Party.pl:

Niektórzy mężczyźni sądzą, że dobrze mieć laleczkę, słodką kobietę przy boku, która potwierdzi wszystko, co się powie. A tak naprawdę oni rosną wtedy, kiedy kobieta rozumie ich serce. Kocha ich całym sercem i wyciąga ich z tego patriarchalnego myślenia... Do tego żeby byli partnerami. Bo wtedy mogą cierpieć, kochać, wzruszać się. Mają prawo do tego wszystkiego, do czego prawo mamy my, kobiety. Ale też my zaczynamy mieć prawo do tego, co mają oni.