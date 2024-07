Już od jutra w kioskach nowy numer magazynu "Viva!" a w nim chyba najbardziej przejmujący wywiad z gwiazdą jaki kiedykolwiek powstał. Katarzyna Figura na łamach magazynu zdecydowała się wyznać szokującą prawdę o swoim życiu. We wstępie do wywiadu czytamy:

- Przez lata ukrywałam jak naprawdę wygląda moje prywatne życie. Dlaczego? Która kobieta chce przyznać, że tkwi w toksycznym związku? Że jest poniżana, upokarzana, bita? I, co najgorsze, pozwala na to! W końcu postanowiłam się wyzwolić. Przede wszystkim dlatego, by ratować dzieci.