Katarzyna Cichopek na najnowszych zdjęciach wykonanych przez paparazzi wygląda na niesamowicie szczęśliwą, a dobry humor podczas spaceru nie opuszczał gwiazdy "M jak miłość" nawet na moment. Ale my w szczególności patrzymy na jej niesamowitą stylizację. Gwiazda zaprezentowała się w jesiennym wydaniu, a całą uwagę skradły zgrabne nogi aktorki! Sami spójrzcie!

Katarzyna Cichopek w seksownej mini i hitowych kozakach!

Katarzyna Cichopek od wielu lat gości w polskim show-biznesie i jest uwielbianą przez widzów aktorką oraz prezenterką. Gwiazda słynie też z doskonałego wyczucia stylu - jej stylizacje zawsze przykuwają uwagę i wpisują się w najnowsze trendy. Katarzyna Cichopek to również prawdziwa ulubienica paparazzi - tym razem fotoreporterzy przyłapali uśmiechniętą aktorkę podczas spaceru warszawskimi ulicami.

Katarzyna Cichopek po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją - tym razem już w typowo jesiennym wydaniu. Założyła czarny top oraz grafitowy komplet - marynarkę i mini spódniczkę, odsłaniając tym samym swoje piękne nogi. Szczególne wrażenie robią jednak długie, czarne kozaki ze srebrnymi ćwiekami, które całej stylizacji nadały mocnego, bardzo stylowego charakteru. Buty te to model od Isabel Marant, które niestety nie należą do najtańszych! W regularnej cenie kosztują ok. 5000 złotych!

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" uzupełniła swoją stylizację także czarnymi przeciwsłonecznymi okularami ze złotymi dodatkami, które idealnie współgrały z kolczykami i małą torebką.

I jak Wam się podoba najnowsza stylizacja gwiazdy? Zobaczcie więcej nowych zdjęć Katarzyny Cichopek!

