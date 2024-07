Katarzyna Cichopek chętnie chwali się swoją szczupłą figurą i wybiera coraz odważniejsze stylizacje. Ostatnio prowadząca "Pytanie na śniadanie" zdecydowała się zaprezentować w nowym zestawie do ćwiczeń i założyła do niego puchówkę, jednak to nie oryginalne połączenie przyciąga uwagę, ale przezroczyste legginsy. Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek pozwala sobie na coraz odważniejsze zestawy...

Katarzyna Cichopek pozuje w przezroczystych legginsach i puchówce. Wyszło odważnie?

Katarzyna Cichopek chętnie publikuje na Instagramie kolejne stylizacje, relacje z podróży i prezentuje nowe zawodowe projekty. Tym razem gwiazda "M jak miłość" postanowiła zaprezentować swoim obserwatorkom najnowszy zestaw i mocno zaskoczyła swoją stylizacją. Sami spójrzcie!

Instagram / katarzynacichopek

Jak wiadomo, od kiedy Katarzyna Cichopek przeszła metamorfozę, a w jej codziennym grafiku znalazły się regularnie ćwiczenia, aktorka może pochwalić się doskonałą figurą, którą chętnie podkreśla. Tak było tym razem! Przezroczyste legginsy to dość śmiały wybór i wygląda na to, ze Katarzyna Cichopek czuje się świetnie w tym zestawie.

Instagram / katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek nie obawia się kontrowersji i wybiera coraz odważniejsze stylizacje. Czyżby brała przykład z Małgorzaty Rozenek, która po metamorfozie też publikuje coraz odważniejsze zdjęcia?

Instagram/Katarzyna Cichopek