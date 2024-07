Katarzyna Cichopek nigdy nie ukrywała, że rygorystyczne diety nie są dla niej. Aktorka jakiś czas temu postanowiła zmienić styl życia na zdrowszy i zdecydowała się na małe kroki w drodze do wymarzonego efektu. Teraz prowadząca "Pytanie na śniadanie", która przeszła spektakularną metamofrozę zdradza, jak jej się to udało!

Ostatnio Katarzyna Cichopek zadebiutowała jako prowadząca festiwal w Opolu. Jak wyznała w rozmowie z naszą reporterką, podczas wielkiego dnia Katarzyna Cichopek otrzymała od dzieci wzruszającą wiadomość, która niewątpliwie dodała jej skrzydeł. To jeszcze nie wszystko. Zapytaliśmy gwiazdę TVP o jej spektakularną metamorfozę i drodze do wymarzonej figury, która trwa już ponad 1,5 roku:

- To jest długi proces, który trwa już od 1,5 roku co najmniej, a już za chwilę będą dwa lata. Powróciłam do tych treningów, bo ja całe życie byłam wysportowana, całe życie trenowałam, później miałam takie różne przerwy związane z macierzyństwem: ciążami, karmieniem, zmęczeniem. - zdradziła w rozmowie z Party.pl Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek podkreśla, że oprócz regularnych ćwiczeń podstawą jest też dieta. Aktorka nie ukrywa, że z racji na pracę zdecydowała się na catering i dzięki temu łatwiej jest jej pilnować regularnych i zbilansowanych posiłków.

- Teraz powróciłam do tych treningów i staram się o to dbać i dieta. Dieta to jest w ogóle podstawa wszystkiego i woda. (...) Ja nie należę do osób, które się katują. Absolutnie, ja się nie dam zagłodzić - mówi z uśmiechem Katarzyna Cichopek.