Katarzyna Burzyńska opowiedziała za kulisami Flesz Fashion Night o swoim synku. Dziennikarka została mamą zaledwie kilka miesięcy temu, lecz ten czas już pozwolił jej stwierdzić, że macierzyństwo jest super! I nic dziwnego! Kasia Burzyńska przyznaje, że jej dziecko to prawdziwy anioł! Mały Henryk jest bardzo spokojny, a jego mama - zachwycona.

To jest naprawdę złote dziecko. Ja mówię o nim, że to jest moje złoto olimpijskie, bo naprawdę tak jest. Wiem, że wkurzę tym wszystkie mamy, które mają inaczej, ale to jest dziecko, które absolutnie nie sprawia żadnych problemów - powiedziała Katarzyna Burzyńska w wywiadzie dla Party.pl.