Kasia Smutniak to nazwisko, które więcej mówi za granicą niż w Polsce. Aktorka od lat robi karierę we Włoszech, gdzie jest często angażowana do głównych ról w tamtejszych produkcjach. Jej urodę i talent doceniła również ekskluzywna marka perfum, której niedawno została ambasadorką. Przypomnijmy: Wielki sukces Smutniak. Została twarzą perfum światowej marki

Reklama

Niedawno w słonecznej Italii odbyło się rozdanie prestiżowych, rozdawanych już od ponad 60 lat nagród Nastro d'argento. Jedna ze statuetek przypadła w udziale właśnie Polce. Krytycy i dziennikarze docenili Kasię za główna rolę w filmie "Zapnijcie pasy" Ferzana Ozpetka. Smutniak chętnie zagrała melodramacie, ponieważ spodobała się jej wizja reżysera:

Zawsze szukam ról, jakich jeszcze nie zagrałam, nowych postaci i przede wszystkim bohaterek, które wystawiają mnie na próbę, są wyzwaniem. Im większy budzą strach, im większy wywołują niepokój, są niebezpieczne, tym bardziej mnie pociągają. - mówiła w jednym z wywiadów gwiazda

Mamy nadzieję, że kiedyś więcej polskich aktorek będzie mogło pochwalić się takimi sukcesami Smutniak.

Zobacz: Kasia Smutniak jest w ciąży ze znanym włoskim producentem filmowym

Zobacz także

Reklama

Kasia Smutniak poprowadziła festiwal w Wenecji: