Katarzyna Nosowska pokazała syna! Mikołaj skończył 20 lat i to właśnie z tej okazji gwiazda pochwaliła się nim na Facebooku, a robi to bardzo rzadko. Fotka robi ogromną furorę, a fani zespołu Hey zastanawiają się, czy Mikołaj jest podobny do swojej słynnej mamy.

Reklama

Katarzyna Nosowska pokazała syna

Katarzyna Nosowska jest niezwykle dumna ze swojego syna, który jest bardzo przystojny! Na Facebooku zespołu Hey napisała:

Pozwalam sobie, tu, na Wasze ręce złożyć podziękowanie za najciekawsze doświadczenie mojego życia.. Dziękuję:) Być mamą 20latka- cud!

Podczas sobotniego koncertu Kasia Nosowska powiedziała:

Jeszcze nie zdążyłam schudnąć po ciąży, a on już ma 20 lat - powiedziała artystka!

Kochamy ją za taki dystans! Kasia Nosowska sporo opowiedziała o Mikołaju w rozmowie z Urodą Życia. Jaką jest matką?

Zobacz także

Ja go oblepiłam taką warstwą miłości, że teraz jesteśmy na etapie skuwania tego. (śmiech) Żeby on mógł oddychać, żeby dostał się do własnych porów. Ale pamiętam, kiedy w swoim najgłębszym dojrzewaniu powiedział mi: „Jedno jest pewne, mamo. Ja się czuję naprawdę kochany. A nie wszyscy moi koledzy

tak się czują. I to mi wystarcza”. Zawsze dużo rozmawialiśmy, bo wiem, że jestem w tym dobra. Dałam mu dużo wolności i uczyłam go, żeby nie bał się mówić. Nawet tego, co myśli o mnie – bo uważam, że przychodzi moment, kiedy każdy ma prawo powiedzieć rodzicom, że się mylą - mówiła gwiazda.

Zobacz także: "Wielki szacun!" Która z polskich wielkich wokalistek tak oceniła aktorstwo Dody?

Kasia Nosowska pokazała syna.

Reklama

Katarzyna Nosowska jest dumna z syna!