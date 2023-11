Katarzyna Nosowska to nie tylko wokalistka, ale również autorka książek i gwiazda, która lubi pokazywać rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Zdarza jej się także parodiować i żartować z celebrytów. Poczucie humoru artystki nie spodobało się jednak Caroline Derpienski. Między paniami doszło do głośnego konfliktu w mediach. Influencerka zapowiedziała nawet złożenie pozwu.

Niedawno Katarzyna Nosowska pojawiła się w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Prowadzący zapytali wokalistkę o medialny konflikt z Caroline Derpienski. Padła sugestia, że afera dotknęła artystkę. Muzyczka przyznała, że przez pewien czas rozmyślała nad spięciem z modelką.

To mnie dotknęło i trwało to wrażenie z półtorej doby. To jest bardzo krótko

— powiedziała Katarzyna Nosowska.