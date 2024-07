Kasia Kępka znów pokazała ciążowy brzuszek! I rzeczywiście jest co podziwiać, bo prezenterka jest już w siódmym miesiącu ciąży. Gwiazda wygląda naprawdę pięknie i widać, że ciąża jej służy. Już kilka minut po ósmej rano dziennikarka wrzuciła pierwsze zdjęcie do sieci. Ale wcale nie jest to selfie z łóżka, fotka podczas porannego śniadania, ale... z treningu w Gym Break Center! Jednak jedną z jej fanek to zdjęcie zaniepokoiło.

Pięknie!!! Tylko brzuszek jakoś bardzo nisko... - skomentowała.

Patrząc jednak na Kasię, nie ma się co martwić! Jak wiadomo, każda mama, to inny brzuszek :).

A dziennikarka doskonale wie, co robić, co jeść i jak ćwiczyć, żeby maluszek był bezpieczny. Zresztą już deklaruje, że po porodzie pokaże, jak stracić zbędne kilogramy.

Na pewno będziemy chcieli nagrać "powrót po porodzie":> ale płyta dla ciężarnych na "po" też będzie ok:) a potem po mału... do pełnej formy! - napisała prezenterka na swoim Instagramie.

My trzymamy za Kasię Kępkę mocno kciuki, bo zachwyca nas w ciąży taka aktywna mama!

Dziennikarka promienieje w ciąży!