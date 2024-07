Katarzyna Cichopek ma za sobą spore doświadczenie w roli prowadzącej - była gospodynią kilku programów rozrywkowych, teraz oglądamy ją m.in. w "Pytaniu na śniadanie". Niedawno jednak zaliczyła debiut na Festiwalu w Opolu! Okazuje się, że było to jej marzeniem od dziecka...

Katarzyna Cichopek razem z Maciejem Kurzajewskim mieli okazję poprowadzić 59. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Dla aktorki "M jak miłość" był to debiut, jednak w Opolu Cichopek radziła sobie dobrze, pokazywała również widzom kulisy koncertów. W rozmowie z Party.pl Katarzyna nie ukrywa, że towarzyszyły jej ogromne emocje:

- To był debiut, ale co ważniejsze - to było spełnienie mojego marzenia. Już od dziecka marzyłam o tym, aby wystąpić w amfiteatrze opolskim, nie wiedziałam jeszcze w jakiej roli, przypadła mi rola prowadzącej i bardzo dobrze - bo śpiewać nie potrafię. Jest to rzeczywiście wielkie wzruszenie, wielkie emocje, wielka radość i takie spełnienie. Mam nadzieję, że nie będzie to mój ostatni raz, nie jako prowadząca, ale w ogóle. Wiedziałam, że będę przyjeżdżać na festiwal w Opolu, w jakiejkolwiek formie.