Katarzyna Cichopek urodziła swoje drugie dziecko zaledwie dwa miesiące temu, ale już wraca powoli do pracy. Aktorka ma już też za sobą debiut na salonach po porodzie, podczas którego pochwaliła się szczupłą sylwetką i promiennym wyglądem. Przyznaje jednak, że wcale się jej nie śpieszyło do powrotu do show-biznesu i atrakcje z nim związane będzie sobie dawkować. Przypomnijmy: Cichopek opowiedziała o powrocie na salony i swoich planach

Zanim gwiazda ponownie wpadnie w wir obowiązków, Kasia niemal cały czas spędza ze swoimi dziećmi, szczególnie z 2-miesięczną Helenką. To właśnie z nią Cichopek wybrała się ostatnio na zimowy spacer, co nie umknęło uwadze paparazzi. Z kolei naszą uwagę zwrócił wózek aktorki, który prezentuje się naprawdę stylowo. Okazuje się, że to jeden z największych hitów sezonu, a za wózek Mima Xari trzeba zapłacić około 6000 tysięcy złotych.

Zobaczcie Kasię na spacerze z córką: