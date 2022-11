Anna Wendzikowska na spacerze z torebką za... 60 tysięcy złotych! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Anna Wendzikowska ma nowego chłopaka? Jak informuje gazeta "Fakt", po tym jak w listopadzie 2016 roku od dziennikarki TVN wyprowadził się jej partner i ojciec córeczki Kornelii, Ania znalazła sobie kogoś nowego. Mówiło się, że to Samuela Palmer, z którym kiedyś już ponoć coś ją łączyło... Teraz okazuje się, że to nie on. Kim zatem jest nowy mężczyzna w życiu Wendzikowskiej? Ma na imię Janek i podobno to milioner! Kim jest nowy ukochany Anny Wendzikowskiej? Janek jest prezesem zarządu jednej z dużych spółek inwestycyjnych. Wraz z Anią wpadli na siebie w jednej z modnych warszawskich restauracji, z którą on jest związany biznesowo. Janek jest jednym z najlepiej opłacanych prezesów w Polsce – mówi "Faktowi" ich informator. Podobno nowy chłopak Anny Wendzikowskiej ma udziały w jednej z restauracji w modnym ostatnio miejscu, czyli Hali Koszyki. Czyżby to tam się pierwszy raz spotkali? Wszystko wskazuje na to, że Anna Wendzikowska rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu. Niedawno obchodziła drugie urodziny swojej córeczki Kornelii. A z Patrykiem Ignaczakiem (wokalistą i pogodynkiem) rozstała się w przyjaźni. Oboje starają się dzielić opiekę nad córką. A życie toczy się dalej... Zobacz także: Córka Anny Wendzikowskiej dostała na święta... samochód! Fani zachwyceni: "Ale fura!" ZDJĘCIE Anna Wendzikowska tydzień temu świętowała 2 urodziny swojej córki Kornelii. Anna Wendzikowska wygląda na szczęśliwą, na salonach prezentuje się przepięknie. Czy to nowa miłość tak na nią działa? Anna Wendzikowska jeszcze do niedawna była z Patrykiem Ignaczakiem wokalistą zespołu AudioFeels.