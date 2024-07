Kasia Cichopek to kolejna gwiazda, która postanowiła zmierzyć się z trudnym wyzwaniem jakim jest projektowanie ubrań. Co prawda, prezenterka nie planuje (póki co) własnej kolekcji tak jak Natasza Urbańska, ale zdecydowała się iść w ślady Marty Grycan i Małgorzaty Rozenek (zobacz), i na galach prezentować się w sukienkach swojego pomysłu. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, debiutancki projekt Kasi mogliśmy oglądać podczas wielkiej gali "Viva! Najpiękniejsi".

Koktajlowa sukienka projektu aktorki to połączenie kilku bieżących trendów. Począwszy od dwóch modnych odcieni koloru niebieskiego, po krój. Asymetryczna góra połączona ze "spódnicą" inspirowaną słynnymi wazami z czasów chińskiej Dynastii Ming podkreśliła talię prezenterki i optycznie wyszczupliła ją.

Czekamy na kolejne projekty Kasi.

