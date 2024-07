Kilka dni temu po naszej publikacji dotyczącej Kasi Adamik (czytaj: Córka Holland jest lesbijką), w mediach zawrzało. Córka Agnieszki Holland otwarcie powiedziała o swoim homoseksualizmie i przyznała się do związku z kobietą na łamach "Vivy". W przeciwieństwie do podobnych zwierzeń innych znanych osób, Kasia nie szukała skandalu i rozgłosu. Kilka dni później, goszcząc w programie "Pytanie na śniadanie" przyznała, że odpowiedziała jedynie na pytanie zadane przez dziennikarkę "Vivy!", a jej związek nigdy nie był tajemnicą.

Na antenie śniadaniowego programu TVP2 Kasi towarzyszyła Olga Chajdas, jej życiowa partnerka. Dla jasności dodajmy, że nie była to wizyta podczas której para zwierzała się z osobistego życia. Cel był zupełnie inny. Reżyserki zachęcały Polaków do zobaczenia spektaklu "Zrób sobie jaja" wyreżyserowanego na podstawie reportaży Mariusza Szczygła, który wczoraj miał swoją premierę w warszawskim Teatrze Studio.

- Kiedy przeczytałyśmy książkę po raz drugi, doszłyśmy do wniosku, że tego się nie da wystawić. Nastąpił moment paniki, ale nie było już odwrotu. Nasz klucz do tego utworu to nastrój, impresje i pewne wyczucie Czechów - dodała Olga Chajdas.

- Zależało nam, żeby nie dawać odpowiedzi na niektóre pytania. Szczygieł pyta, jak się żyje bez Boga. My nie odpowiadamy, czy żyje się lepiej czy gorzej. Nasz spektakl to raczej impresja na temat, jak mógłby wyglądać świat bez Boga. Mamy nadzieję, że przedstawienie wywoła wiele pytań, na które ludzie będą próbowali sobie odpowiedzieć - mówi Kasia Adamik.

Olga Chajdas ma 29 lat i jest absolwentką reżyserii Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie, oraz wydziału produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W swoim portfolio może pochwalić się pracą przy serialu "BrzydUla", filmie "Popiełuszko. Wolność jest w nas" i spektaklu "Ostatni Żyd w Europie".

Reżyserki poznały się w 2007 roku, gdy Olga Chajdas została asystentką Agnieszki Holland na planie serialu political fiction "Ekipa". Od tego czasu obie kobiety zaczęły bywać razem na premierach teatralnych, filmowych, na rozdaniach nagród. Równie dobrze układała się im współpraca zawodowa. Panie pracowały jeszcze razem na planie filmu i serialu "Janosik. Prawdziwa historia" oraz filmie "W ciemności", który w tym roku był nominowany do Oscara (czytaj: Holland nominowana do Oscara).