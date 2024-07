1 z 8

Karolina Szostak na Targach Książki w Warszawie

Karolina Szostak pojawiła się na Targach Książki w Warszawie, by promować swoją publikację pt. "Moja spektakularna metamorfoza", w której gwiazda opisała swoje zmagania w walce o szczupła sylwetkę. A warto sięgnąć po tej książkę, bo jak spojrzenie na figurę Karoliny Szostak to najlepszy dowód na to, że rady gwiazdy są skuteczne. ;) Prezenterka Polsatu wyglądała zjawiskowo! Dopasowana, granatowa sukienka pięknie podkreśliła figurę dziennikarki! My nie możemy wyjść z podziwu.

