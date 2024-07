Pamiętacie uroczą blondynkę, która zachwyciła w "Top Model" przede wszystkim Joannę Krupę? To Karolina Pisarek! Dziewczyna ze Szczecinka doszła do finału razem z Radkiem Pestką i Jakobem Koselem. Co słychać u Karoliny po programie? Czy udział w show TVN-u przyniósł jej sławę i zapewnił dalszą karierę w modelingu?

Mam kilka wyjazdów. Teraz świeżo wróciłam z Chin, za pół miesiąca lecę do Japonii na dwa miesiące. Także dzieje się i będzie się działo! Taką mam nadzieję - powiedziała w rozmowie z Party.pl Karolina Pisarek.

A czy Karolina utrzymuje kontakt z kolegami z "Top Model", m.in. z Jakobem Koselem? W programie widać było, że byli bardzo blisko i dobrze się dogadywali.

Powiem szczerze, że mam bardzo mało czasu na kontakt nawet z rodziną, ponieważ jak jestem w pracy, to nie mam na to czasu. Nie ma czasu nawet na odpoczynek - powiedziała Karolina Pisarek.

My trzymamy kciuki za Karolinę i jej dalsze powodzenie w modelingu!

Ma szansę na karierę?