Głośny skandal z polskimi modelkami, które sprzedają swoje ciała w Dubaju mocno podzielił środowisko. Autorzy jednego z popularnych blogów ujawnili szokujące kulisy "transakcji". Ewa Minge jednak nie potępia dziewczyn, które w ten sposób zarabiają na życie. Zobacz: Skandal z polskimi modelkami podzielił środowisko. Minge nie potępia dziewczyn

Teraz głos zabrała Karolina Malinowska, która swego czasu była wzięta modelką i ma na swoim koncie kilka sukcesów. Po wyjściu na światło dzienne głośnej afery, negatywne komentarze na temat świata modelingu zaczęły narastać. Modelki zaczęto wsadzać do jego wora i nie trzeba było długo czekać aż w końcu któraś zabierze głos. Malinowska swojemu zdenerwowaniu dała wyraz na blogu:

Bycie Modelką to jedna z najwspanialszych rzeczy jakie mnie w życiu spotkała. Dzięki tej pracy poznałam wielu cudownych ludzi jak Karl Lagerfeld, czy Miuccia Prada. Nigdy, ale to nigdy nie otrzymałam żadnej dwuznacznej propozycji. Kiedy jest się kobietą z zasadami, żadnemu facetowi nie przyjdzie nawet do głowy zasugerowanie jakiejś niemoralnej sytuacji. Imprezy, narkotyki, alkohol- oczywiście, że możesz się z tym spotkać, jeśli sama ich szukasz to nawet natychmiast. K**wica mnie bierze jak czytam o „modelkach” wyjeżdżających do Dubaju i będących Paniami do towarzystwa. To nie są Modelki i proszę ich tak nie nazywać, to są prostytutki - napisała na karolinamalinowska.pl