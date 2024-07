Karolina Korwin Piotrowska w rozmowie z Party.pl pochwaliła Justynę Steczkowską! Dziennikarka i gwiazda "TVN Style" tłumaczy, że diwa jest jedną z nielicznych artystek, które debiutowały w latach 90. i do dziś są na topie:

Justyna jest osobą, która można powiedzieć, że jest jedną z niewielu gwiazd lat 90., która zaczęła wtedy swoją karierę, prawie bez szwanku, żyje do dziś, funkcjonuje, zaskakuje i mało tego. To jest jedna z niewielu gwiazd, która wyprzedaje swoje trasy koncertowe i to tak, że trzeba dokładać koncerty, bo tak się wyprzedają. Ją można pokazywać jaką tą, która, ok, miała różne wpadki po drodze, do których się przyznaje, która ma zdumiewającą świadomość swoich niedociągnięć. Bałam się o nią w pewnym momencie, ale ja bym ją stawiała jako za wzór - mówi nam Karolina Korwin Piotrowska.