Karolina Korwin Piotrowska w swoim najnowszym felietonie dla onet.pl nie zostawiła suchej nitki na wielu znanych osobach. Dziennikarka skrytykowała gwiazdy, za ich rzekome chronienie prywatności, a jednocześnie zamieszczanie wielu prywatnych informacji i zdjęć na profilach w mediach społecznościowych. Najbardziej dostało się Marinie, która niedawno zaskoczyła show-biznes oświadczeniem z prośbą, by o niej nie pisano w mediach. Ale dostało się także Monice Zamachowskiej, Olivierowi Janiakowi i Karolinie Malinowskiej oraz Kayah.

Wśród wielu skrytykowanych celebrytów znalazła się jedna osoba, która zasłużyła na pochwałę Karoliny Korwin Piotrowskiej. Jest nią Aleksandra Kwaśniewska:

Marinie, która jest fajną dziewczyną, życzę jednak więcej konsekwencji. I może warto zapytać, jeśli się nie wie, co to jest profil zamknięty na Insta- z tego, co wiem, Ola Kwaśniewska zna temat doskonale.